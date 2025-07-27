مقتل 53 فلسطينيا بنيران إسرائيلية في غزة منذ فجر اليوم بينهم 32 من منتظري المساعدات

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ يأتي ذلك، رغم إعلان الجيش الإسرائيلي اليوم أنه سيطبق هدنة "إنسانية" مؤقتة ابتداء من صباح اليوم الأحد وحتى ساعات المساء، في المراكز والممرات الإنسانية بغزة لتسهيل توزيع المساعدات.

وأعلن الهلال الأحمر المصري اليوم الأحد، استمرار الدفع بالمساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، وأكد في بيان، أن القافلة تضم 100 شاحنة مساعدات متجهة إلى جنوب قطاع غزة، عبر معبر كرم أبو سالم، وتحمل ما يزيد عن 1200 طن من المواد الغذائية، بينها 840 طن دقيق، و450 طن سلال غذائية متنوعة.

كما سيرت الهيئة الخيرية الأردنية، صباح اليوم الأحد، قافلة مساعدات إلى قطاع غزة، بالتنسيق مع القوات المسلحة الأردنية وبرنامج الغذاء العالمي والمطبخ المركزي العالمي.

وعلى مدار الأيام الثلاثة الماضية، أعلنت مصادر مصرية دخول شاحنات مساعدات إلى القطاع بشكل يومي، في ظل المجاعة التي تواجه سكان غزة.

وكانت وزارة الصحة في غزة أعلنت بآخر تحديث لها السبت 26 يوليو/ تموز، ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 59 ألفا و733 قتيلا و144 ألفا و477 مصابا منذ 7 أكتوبر 2023.