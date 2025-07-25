القمر الصناعی الایرانی "ناهید 2" یُوضع بنجاح فی مدار الـ 500 کیلومتر

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ اعلنت وکالة الفضاء الإیرانیة أنه وفقًا للبیانات الواردة من قاعدة الإطلاق، دخل القمر الصناعی "ناهید 2" بنجاح إلى مدار یبلغ ارتفاعه حوالی 500 کیلومتر. وتم إطلاق هذا القمر الصناعي إلى الفضاء هذا اليوم الجمعة في الساعة 9:24 صباحًا بتوقيت إيران من مركز فوستوتشني الفضائي الروسي وهو الآن في مدار على ارتفاع حوالي 500 كيلومتر.

وصُنع قمر الاتصالات "ناهید 2" بجهود باحثی صناعة الفضاء الإیرانیة فی منظمة أبحاث الفضاء ومعهد وزارة الاتصالات وتکنولوجیا المعلومات، وبدعم وتعاون شبکة من الشرکات القائمة على المعرفة فی البلاد.

ویُعد بناء وإطلاق هذا القمر الصناعی، الذی یزن حوالی 110 کیلوغرامات، أحد أهم خطوات صناعة الفضاء الإیرانیة فی مجال الاتصالات عبر الأقمار الصناعیة، وإنشاء أنظمة أقمار اتصالات منخفضة الارتفاع (LEO) وعالیة الارتفاع (GEO).

ومع إطلاق هذا القمر، سیتم اختبار تقنیات فضائیة محلیة للاتصالات عبر نطاق Ku عملیًا لأول مرة فی المدار.کما سیتم اختبار وتقییم تقنیات فضائیة أخرى، مثل التحکم فی الوضع ثلاثی المحاور، والاتصالات ثنائیة الاتجاه فی نطاقات تردد أخرى، وإدارة البیانات، وتوزیع الطاقة، وغیرها، فی هذا القمر.

وكان إطلاق "ناهيد 2" جزءًا من مهمة متعددة للصاروخ الروسي سويوز، شملت حمل القمرين الروسيين "يونسفير إم-3" و"إم-4"، بالإضافة إلى 18 قمرًا صناعيًا آخر من دول مختلفة، بما في ذلك إيران الى الفضاء. ويُظهر التعاون مع روسيا في إطلاق ناهيد-2 نجاح دبلوماسية الفضاء الإيرانية، وتجاوزها للعقوبات التي كانت تهدف إلى الحد من تقدمها الفضائي.

ويُشير وضع شعاري منظمة الفضاء الإيرانية ومعهد أبحاث الفضاء الإيراني على جسم صاروخ سويوز إلى الحضور الرسمي لإيران ومشاركتها الفاعلة في هذه المهمة الدولية. وكان صاروخ سويوز قد أطلق سابقًا أقمارًا صناعية مثل "خيام" و"بارس-1" و"كوثر" و"هدهد" إلى الفضاء.

