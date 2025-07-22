برلماني لبناني: لن نتخلى عن السلاح مقابل وعود أميركية زائفة

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ رأى عضو كتلة الوفاء للمقاومة في برلمان لبنان "حسين جشي" أنّ زيارة الموفد الأميركي "توم باراك" إلى لبنان تأتي مجددا في سياق الضغط للتخلي عن سلاح المقاومة؛ مؤكدا أن هذا السلاح ليس موضع مساومة.

وأضاف "جشي" خلال احتفال تكريمي في بلدة حناويه الجنوبية، مخاطبا الأميركيين : أخرجوا العدو كما أدخلتموه، وأنهوا تسلطكم وإملاءاتكم على حكومتنا ‌ومؤسساتنا، فنحن كلبنانيين نتدبر أمرنا، ‌ولا نحتاج إلى وسيط بيننا؛ موضحا أنهم يريدون اليوم من لبنان أن ‌يتخلى عن سلاح المقاومة بطريقة منمّقة، تحت عنوان تسليم السلاح الاستراتيجي للجيش اللبناني، إلا أنه وفي ‌الحقيقة أن الجيش اللبناني الوطني يُمنع عليه الاحتفاظ بهذا السلاح، بل المطلوب تدميره كما حصل في المنطقة ‌الواقعة جنوبي نهر الليطاني. ‌

وانتقد الطريقة التي تعتمدها الولايات المتحدة في المفاوضات؛ مشيرا إلى أن الأميركي عندما يفاوض ‌يعتمد سياسة أن يقبض نقدا، ويقدّم بالمقابل وعودا، ثم لا يلبث أن يتنصل منها، وتحديدا في ‌عهد إدارة الرئيس دونالد ترامب التي ضربت بعرض الحائط العديد من الالتزامات الدولية.

ولفت إلى توقيع قرار وقف ‌إطلاق النار بين لبنان وكيان الاحتلال في السابع والعشرين من تشرين الثاني الماضي برعاية أميركية متنصلة من المسؤولية تجاه الخروقات الإسرائيلية، ومن أية ضمانة أمنية؛ مشددا على التمسّك بخيار المقاومة ومؤكدا أننا لن نتخلى عن ‌السلاح مقابل وعود أميركية فارغة وزائفة.

