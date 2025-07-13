قتلى وجرحى في قصف إسرائيلي مكثف استهدف مناطق متفرقة في غزة

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ بلغت حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي منذ فجر اليوم الأحد، حتى اللحظة 20 في مخيم النصيرات وسط القطاع، فيما أسفر القصف في مدينة غزة وشمال القطاع عن مقتل 12 شخصا، وفي جنوب القطاع قتل 4 فلسطينيين من بينهم شخص من منتظري المساعدات.

وفي وقت سابق من صباح اليوم، ذكرت مصادر طبية أن 8 فلسطينيين قتلوا بينهم 6 أطفال و16 مصابا بينهم 7 أطفال "في مجزرة وحشية ارتكبها الاحتلال بقصف تجمعا للمواطنين عند نقطة توزيع مياه شمال غرب مخيم النصيرات وسط القطاع".

وقتل فجر اليوم، 10 فلسطينيين في قصف إسرائيلي استهدف منزل يعود لعائلة "العربيد" في منطقة السوارحة غرب مخيم النصيرات، ما أسفر عن دمار واسع في المبنى وسقوط عدد من الجرحى.

كما أسفر قصف إسرائيلي استهدف منزلا بمحيط شارع حميد في مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة عن مقتل 5 فلسطينيين، في وقت واصلت فيه الطائرات الحربية شن غارات عنيفة على أحياء سكنية مكتظة.

وصرحت مصادر طبية بمقتل امرأة فلسطينية وإصابة آخرين إثر قصف شقة سكنية في منطقة الصبرة جنوب مدينة غزة.

ونسف الجيش الإسرائيلي صباح اليوم الأحد منازل سكنية شرق حي الزيتون جنوب شرقي المدينة.

وفارق طفل الحياة متأثرا بجراحه التي أصيب بها في استهداف خيمة عائلته في المواصي غرب مدينة خان يونس جنوب القطاع قبل أيام، ليلتحق بإخوانه التوأم.

وقالت منظمة "الصليب الأحمر" الفلسطينية: إن مستشفانا في رفح استقبل أمس 132 مصابا بالسلاح ضمن إصابات جماعية قرب مواقع توزيع المساعدات جنوب قطاع غزة.

من جهتها قالت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" إن عيادتها في غزة شهدت زيادة في عدد حالات سوء التغذية مع بدء الحصار الإسرائيلي منذ مارس.

وأضافت أن فرق الوكالة تواصل عملها في غزة لمساعدة الفئات الأكثر ضعفا "رغم النقص الحاد في الإمدادات الأساسية للعلاج".