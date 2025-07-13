حماس تعلق على فرض الولايات المتحدة عقوبات على ألبانيزي

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ قالت الحركة في تصريح لها يوم الجمعة: "فرض الولايات المتحدة عقوبات على المقررة الأممية المعنية بحقوق الإنسان في فلسطين فرانشيسكا ألبانيزي هو تعبير صارخ عن انحياز الإدارة الأمريكية الفج لجرائم الحرب الإسرائيلية واستهتارها بالمؤسسات الأممية وممثليها، وما يصدر عنها من تقارير توثق الكارثة الإنسانية التي صنعها الاحتلال في قطاع غزة".

وأضافت "ما تتخذه الولايات المتحدة من إجراءات عقابية بحق مؤسسات وشخصيات تؤدي دورها المهني والأخلاقي تجاه حرب الإبادة في قطاع غزة، وآخرهم ألبانيزي من شأنه أن يقوض أسس القانون الدولي والإنساني ويشجع قادة الاحتلال مجرمي الحرب على الاستمرار في جرائمهم الوحشية".

ورأت الحركة أن على "الإدارة الأمريكية مراجعة هذه السياسات التي تضعها في موضع الشريك الفعلي في حملات قتل الأطفال والنساء وتدمير الحياة المدنية في قطاع غزة وأن ترفع غطاءها الإجرامي عن هذه المجزرة المستمرة منذ واحد وعشرين شهرا".

وفي 9 يوليو الجاري، أعلن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو عن فرض عقوبات على فرانشيسكا ألبانيزي، مقررة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان على الأراضي الفلسطينية.

وكتب روبيو في منشور على موقع "إكس" للتواصل الاجتماعي، أن "حملة ألبانيزي للحرب السياسية والاقتصادية على الولايات المتحدة وإسرائيل لن نتسامح معها بعد الآن".

ورحبت إسرائيل بالإجراء الأمريكي ضد ألبانيزي، حيث وصفه وزير الخارجية جدعون ساعر بأنه "رسالة واضحة" إلى الأمم المتحدة.