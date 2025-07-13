الأمم المتحدة: مقتل 798 شخصا منذ نهاية مايو أثناء محاولتهم الحصول على مساعدات في غزة

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ قال متحدث باسم مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان للصحفيين إن 615 شخصا منهم قتلوا في محيط مواقع تابعة لمؤسسة غزة الإنسانية أثناء تلقيهم المساعدات الغذائية منذ 27 مايو.

يأتي ذلك فيما أفاد جهاز الدفاع المدني في غزة بأن الغارات الإسرائيلية أسفرت، الجمعة، عن مقتل 6 أشخاص على الأقل شمال القطاع، بينهم 5 في مدرسة تؤوي نازحين.

وقال الجهاز في بيان إن الغارة إسرائيلية استهدفت "مدرسة حليمة السعدية التي تؤوي نازحين في جباليا النزلة، شمال غزة".

وفي غارة منفصلة على مدينة غزة، أفاد الجهاز بمقتل شخص واحد على الأقل وإصابة آخرين.

وفي وسط غزة، أعلن مستشفى العودة في مخيم النصيرات، أنه استقبل عددا من الجرحى الذين أصيبوا عندما أطلقت القوات الإسرائيلية النار على مدنيين قرب نقطة لتوزيع مساعدات.

ولم يصدر أي تعليق فوري من الجيش الإسرائيلي الذي كثف أخيرا عملياته في قطاع غزة مع دخول الحرب شهرها الثاني والعشرين.