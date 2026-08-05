الزيارة الأربعينية تعزز ارتباط المشاركين بقناعاتهم وتدفعهم إلى التمسك بـ"خط الحق"

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ـ على امتداد الطرق المؤدية إلى كربلاء، يغلب السواد على المشهد. رايات حداد ترفرف فوق آلاف المواكب، وأصوات المراثي الحسينية تنبعث من مكبرات الصوت، تمتزج بخطى ملايين الزائرين الذين يسيرون ساعات طويلة نحو مرقد الإمام الحسين عليه السلام، والعتبات المقدسة في المدينة.

على جانبي الطريق، تتسابق المواكب لتقديم الطعام بكل صنوفه، والشراب، وأماكن المبيت، والعلاج، بينما تتواصل حركة السير بلا انقطاع، في مشهد يتكرر كل عام، لكنه يأتي هذه المرة وسط ظروف إقليمية مختلفة، رغم التوترات الأمنية التي شهدها العراق في الأيام الماضية.

لكن المشهد الميداني في الطرق المؤدية إلى كربلاء لا يوحي بتراجع المشاركة، وقد ذكرت خلية الإعلام الأمني أن عدد الزائرين الوافدين إلى العراق منذ الأول من محرم من السنة الهجرية وحتى الآن قارب 5 ملايين زائر للمشاركة في الشعائر الدينية، في وقت تتواصل فيه حركة الدخول عبر المنافذ البرية والجوية.

إقبال كبير رغم التوترات في المنطقة

وسط أحد المواكب المنتشرة على طريق الزائرين في كربلاء، يقول أحمد جبار اللهيبي، صاحب موكب لخدمة المتوجهين إلى كربلاء، إن الحرب الأخيرة لم تؤثر في المشاركة، بل دفعت كثيرين إلى زيادة حضورهم.

ويقول: الحرب لم تؤثر على مشاركتنا في زيارة الأربعين، بل أعطتنا حافز المشاركة، والأعداد بازدياد، ونحن لن تهمنا أمريكا ولا إسرائيل.

وتأتي هذه المشاركة المليونية في ظل إجراءات أمنية استثنائية فرضتها التطورات العسكرية الأخيرة التي شهدها العراق والمنطقة، إذ انتشرت آلاف العناصر من الجيش والشرطة والحشد الشعبي على الطرق المؤدية إلى كربلاء، في حين استخدمت السلطات الطائرات المسيّرة وكاميرات المراقبة وغرف العمليات المشتركة لمتابعة حركة الزائرين وتأمين الطرق.

ومع دخول الزيارة ذروتها، أكدت خلية الإعلام الأمني التابعة لقيادة العمليات المشتركة استمرار استنفار جميع القطاعات الأمنية والجهود الخدمية لتأمين حركة الزائرين نحو كربلاء والتفويج العكسي بعد انتهاء الزيارة، مشيرة إلى عدم تسجيل أي خروقات أمنية حتى الآن.

كما أعلن جهاز الأمن الوطني أن الخطة الأمنية الخاصة بالزيارة اعتمدت على التكنولوجيا والأنظمة التقنية الحديثة في إدارة الحشود المليونية ومراقبة مسارات الزائرين.

وفي الجانب الخدمي، أطلقت هيئة الحج والعمرة أكبر أسطول من الحافلات الحديثة والمكيفة لنقل الزائرين خلال أيام الذروة، إضافة إلى خطة خاصة للتفويج العكسي بعد انتهاء مراسم الزيارة.



وفود من دول عديدة

ولا تقتصر الزيارة الأربعينية على العراقيين، إذ تستقطب المناسبة زائرين من دول عديدة، بينهم مشاركون من إيران ولبنان وفلسطين وباكستان والهند ودول الخليج وآسيا الوسطى وأفريقيا وأوروبا وأمريكا وأمريكا الجنوبية وحتى كندا.

ويرى عضو تجمع العلماء المسلمين في لبنان الشيخ صهيب حبلي، أن الحرب لم تحد من المشاركة في الزيارة الأربعينية، بل عززت ارتباط المشاركين بقناعاتهم، ودفعت كثيرين إلى التمسك بما يصفه بـ"خط الحق".

وأشار إلى أن الحروب وما وصفه بالتآمر على لبنان والعراق وإيران وفلسطين يزيدان المؤمن تمسكا بقضيته، ويضعانه أمام خيار واضح بين "الحق والباطل". ولفت إلى أن الحضور اللبناني والفلسطيني في زيارة الأربعين هذا العام "مميز ومتزايد"، معتبرا أن ذلك يعكس تنامي الوعي وتراجع ما وصفه بـ"المشروع التفريقي".

إحصاءات

وصرح رئيس اللجنة المركزية للزيارة الأربعينية في إيران علي أكبر بورجمشيديان، أن أكثر من 3 ملايين و50 ألفا من مواطني بلاده، والمقيمين، أو الوافدين عبر إيران دخلوا العراق منذ بداية شهر صفر للمشاركة في الزيارة، في حين عاد نحو 1.5 مليون منهم إلى بلادهم بعد أداء المراسم.

وقبل 3 أيام، أعلن مطار النجف الدولي ارتفاعا ملحوظا في حركة الرحلات والمسافرين، مؤكدا استقبال أكثر من 94 ألف مسافر منذ بداية صفر، بالتزامن مع تصاعد وتيرة الزيارة الأربعينية.