أمريكا تشن عدوانًا عسكريًا جديد على مناطق ومدن جنوب إيران

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أعلنت القيادة المركزية الأميركية، في بيان نشرته عبر منصة "إكس"، ليل السبت-الأحد، أنّ قواتها بدأت تنفيذ الجولة الثالثة من الضربات ضد إيران خلال هذا الأسبوع، عقب عدم امتثال سفينة الحاويات "GFS Galaxy"، التي ترفع علم قبرص أوامر قوات حرس الثورة الإسلامية أثناء عبورها مضيق هرمز.

وزعمت القيادة الأميركية أنّ الهجوم أدى إلى فقدان أحد أفراد الطاقم المدني، وإلى اندلاع حريق على متن السفينة وإلحاق أضرار كبيرة بغرفة محركاتها، ما منعها من مواصلة رحلتها.

وفي هذا السياق، قالت وكالة "تسنيم" الإيرانية، إنّه "حتى الآن تم تأكيد وقوع 3 انفجارات في بندر عباس و3 في سيريك".

وأضافت أنّ "عدداً من الهجمات الأميركية استهدفت مدن بوشهر وكنجان ودير وعسلوية".

وأشارت وكالة "مهر"، إلى سماع دوي انفجارات في جزيرة قشم الإيرانية.

وأفاد التلفزيون الإيراني بأنّ الانفجارات التي سُمعت في مدينة تشابهار ناجمة عن اعتداء أميركي استهدف مدينة كونارك، في محافظة سيستان وبلوشستان جنوب شرقي إيران.

وأعلن التلفزيون سماع دويّ أكثر من 10 انفجارات في مدينة جاسك جنوبي البلاد، إلى جانب دويّ 12 انفجاراً في مناطق متفرقة من محافظة بوشهر خلال الساعة الماضية.

وكان قد قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، قبل يومين، إنّ إدارته أبلغت الجانب الإيراني رسمياً بانتهاء اتفاق وقف إطلاق النار المعمول به، مشيراً إلى أنّ "المحادثات ستبقى مستمرة".

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