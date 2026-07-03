فيديو | وصول جثمان قائد الثورة الشهيد إلى مصلى الإمام الخميني (ره)

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ـ ابنا ـ وصل جثمان قائد الثورة الشهيد، آية الله السيد علي الخامنئي (ره)، إلى مصلى الامام الخميني (ره). وكان أول برنامج لتوديع "سيد شهداء إيران" قد أقيم مساء يوم الخميس، بعد صلاتي المغرب والعشاء، وذلك بمراسم وداع جمع من عائلات شهداء الحربين المفروضتين الثانية والثالثة، وعائلات شهداء مكتب مقام القائد الأعلى، وعائلات شهداء فيلق حماية ولي الأمر، وذلك في "مقتل الإمام الشهيد". ومن المقرر أن تبدأ مراسم الوداع التي تستمر يومين مع جثمان قائد الثورة الشهيد، ابتداءً من صباح يوم السبت، بمشاركة واسعة من المعزين من جميع أنحاء البلاد، في مصلى طهران.