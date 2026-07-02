ميدفيديف يشارك في مراسم الوداع مع الامام الشهيد (رض)

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ــ أبنا ــ نقلاً عن وكالة تاس الروسية، أن دميتري بيسكوف أعلن ذلك اليوم الخميس رداً على أسئلة الصحفيين.

وكان كاظم جلالي، سفير إيران في موسكو، قد أعلن سابقاً أن ميدفيديف سيشارك بصفته مبعوثاً خاصاً للرئيس فلاديمير بوتين، في مراسم تشييع القائد الشهيد للثورة الإسلامية في طهران.

وبحسب جلالي، سيرافق الوفد الروسي أعضاء من وزارة الخارجية الروسية، وممثلون عن الكنيسة الأرثوذكسية، ومفتون من أهل السنة، وعلماء من الشيعة في روسيا.

هذا وستقام يوم غد الجمعة في طهران المراسم الرسمية والمركزة لتقديم الاحترام من قبل القادة وكبار المسؤولين وقادة الأديان والعلماء من مختلف دول العالم للجثمان الطاهر للقائد الشهيد. من ثم تبد مراسم الوداع الشعبية وكذلك مراسم التشييع.

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