اللواء رضائي: الوداع المهيب للقائد الشهيد الإمام الخامنئي سيفرض اليأس في قلب أمريكا

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ــ أبنا ــ أصدر اللواء محسن رضائي، القائد العام لفيلق الحرس الثوري الإسلامي في الدفاع المقدس، بيان بمناسبة مراسم تشييع قائد الأمة الشهيد، جاء فيه:

بسم الله الرحمن الرحيم

"أيها الشعب الإيراني الشريف والوفي،

لقد سجلت فترة القيادة المجيدة والمعززة للحكيم والبطل الشهيد لإيران الإسلامية، صفحات خالدة لا تُنسى في تاريخ هذه الأرض. ذلك الرجل العظيم والمحب لوطنه، ذو البصيرة العميقة، قاد، بعد الإمام الخميني (ره)، سفينة الشعب الإيراني الهائلة التي كانت قد بدأت حركتها، بالحكمة والصلابة.

رأى العالم أجمع بأم عينيه أن حادثة استشهاده المؤلمة، ومعه مجموعة من القادة الشجعان، لم تخلق أي خلل في قوة البلاد وتماسكها الوطني فحسب، بل تحولت إلى حركة عظيمة وثورة كبيرة في البلاد.

لقد عمّ حزن هذا المصاب القلوب، لدرجة أن العديد من شعوب العالم بكوا عليه، وأرسلوا اللعنات على قادة أمريكا والكيان الصهيوني الظالمين.

والآن، وأنتم أيها الشعب الأبي تستعدون لتشييع جثمانه الطاهر في الوداع الأخير، هذه الفرصة الفريدة لخلق أعظم ملحمة في تاريخ إيران، وتشييع مليوني، لن تفرض اليأس والقنوط على القادة الحاليين لأمريكا فحسب، بل ستمحو إلى الأبد أي فكرة للعدوان على إيران من أذهانهم، وستجعلها تذهب أدراج الرياح.

أنا، كجندي صغير وفدائي لكم، أطلب منكم، بحضوركم الفريد والمهيب في مراسم التشييع في مدن طهران وقم ومشهد، وبشعاراتكم المدوية وأياديكم المليئة بالحب والصدق، أن تسلموا الجثمان الطاهر لذلك الشهيد الرفيع المقام إلى الحضرة الملائكية للنبي الأعظم، محمد المصطفى (ص).

كونوا على يقين أن الطريق النير للإمام الخميني والإمام الشهيد، سيواصل بقوة وصلابة، دون أي تردد."

جندي الوطن،

محسن رضائي

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