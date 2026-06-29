تدريب (75) متطوعا على الاسعافات والاخلاء الطبي استعدادا للزيارة الأربعينية

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ نظم قسم التأهب ما قبل المستشفيات في مركز إدارة الكوارث الصحية التابع لهيئة الصحة والتعليم الطبي في العتبة الحسينية المقدسة دورة تدريبية متخصصة في الإسعافات الأولية، والاستجابة للإصابات الجماعية، وطرق الحمل والنقل الآمن للمصابين، شاركت فيها العناصر المتطوعة في مؤسسة السبط المجتبى الثقافية.

وقال رئيس هيئة الصحة والتعليم الطبي الدكتور "حيدر حمزة العابدي" ان" قسم التأهب ما قبل المستشفيات في مركز إدارة الكوارث الصحية التابع لهيئة الصحة والتعليم الطبي بالعتبة الحسينية المقدسة اقام دورة تدريبية متخصصة في الإسعافات الأولية، والاستجابة للإصابات الجماعية، وطرق الحمل والنقل الآمن للمصابين، شاركت فيها العناصر المتطوعة في مؤسسة السبط المجتبى الثقافية، بعد يوم واحد من انتهاء زيارة العاشر من شهر محرم الحرام استعدادا لتقديم افضل الخدمات الطبية والصحية لزائري الأربعينية المليونية.

واضاف ان" الدورة شهدت مشاركة وتدريب أكثر من (75) مسعفا ومتطوعا، لتطوير قابليتهم، وتعزيز جاهزيتهم، ورفع كفاءتهم في الاستجابة للحالات الطارئة، وفق أحدث الممارسات والمعايير العالمية الخاصة في طب ما قبل المستشفى"، مبينا ان" هذه الدورة تأتي ضمن برنامج الهيئة المتواصل استعدادا للزيارة الأربعينية التي سيشارك بها ملايين الزائرين وتستمر لأيام عدة في مدينة كربلاء المقدسة، وكذلك لبناء منظومة صحية ميدانية أكثر جاهزية، وتقديم خدمات صحية للزائرين وفق أفضل المعايير الدولية".