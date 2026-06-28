عدوان عسكري امريكي جديد على مواقع في محافظة هرمزكان

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أعلنت القيادة المركزية الأميركية "سنتكوم"، ليل السبت-الأحد، تنفيذ عدوانا عسكريا جديدًا .

وأفاد التلفزيون الإيراني بسماع دويّ عدة انفجارات في محيط قرية "طاهروئي" التابعة لسيريك في محافظة هرمزكان.

ونقل التلفزيون عن مصدر عسكري مطّلع أنّ الانفجارات ناجمة عن إصابة عدة مقذوفات برج اتصالات في محيط القرية.

كما قال المصدر نفسه إنّ عدة مقذوفات أصابت محيط قرية "مسن" التابعة لقشم، في محافظة هرمزكان أيضاً.

وأشارت وكالة "مهر" الإيرانية، إلى تقارير محلية أفادت بسماع دوي عدة انفجارات في مدينتي بندر لنجه وبندر كنك بالمحافظة عينها.

وكانت قد نفذت القيادة المركزية الأميركية، ليل الجمعة -السبت، اعتداء استهدف مواقع إيرانية .

ورداً على ذلك، أعلنت القوة البحرية التابعة لحرس الثورة الإسلامية في إيران، استهدافها مواقع للجيش الأميركي في المنطقة، رداً على عدوانه الأخير على سواحل الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

وتأتي الاعتداءات الأميركية على إيران على الرغم من توقيع الطرفين "مذكرة تفاهم" لإنهاء الحرب، والتي تمهد لمفاوضات تستمر 60 يوماً نحو توقيع اتفاق سلام شامل، وترى طهران في هذه الاعتداءات خرقاً فاضحاً للتفاهم، وتؤكد أن ردها سيكون حاسماً على أي انتهاك.

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