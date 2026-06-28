بدء الاستعدادات المبكرة لإحياء زيارة أربعينية الإمام الحسين (ع) في كربلاء

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أعلن رئيس مجلس محافظة كربلاء، قاسم علي اليساري، بدء الاستعدادات المبكرة لإحياء زيارة أربعينية الإمام الحسين (عليه السلام)، عقب نجاح الخطة الأمنية والخدمية الخاصة بزيارة العاشر من شهر محرم وإنجاز عمليات التفويج العكسي للزائرين.

وذكر المكتب الإعلامي للمجلس في بيان أن "رئيس مجلس محافظة كربلاء المقدسة قاسم علي اليساري تقدّم بخالص الشكر والتقدير إلى جميع الجهات الحكومية والأمنية والخدمية والصحية، والعتبات المقدسة، وأبناء محافظة كربلاء، وأصحاب المواكب والهيئات الحسينية، تثميناً لجهودهم الكبيرة التي أسهمت في نجاح زيارة العاشر من شهر محرم الحرام، وإنجاز عمليات التفويج العكسي للزائرين بانسيابية عالية حتى عودتهم إلى محافظاتهم بسلام".

وأكد رئيس المجلس وفق البيان أن هذا "النجاح جاء ثمرةً للتنسيق والتكامل بين مختلف المؤسسات الرسمية والخدمية والتطوعية، وما جسّده أبناء كربلاء من روح المسؤولية والكرم في خدمة زائري الإمام الحسين (عليه السلام)".

وأشار رئيس المجلس إلى أن "محافظة كربلاء بدأت، اعتباراً من اليوم، الاستعدادات المبكرة لزيارة أربعينية الإمام الحسين (عليه السلام)، من خلال وضع الخطط الأمنية والخدمية والتنظيمية، بما يضمن تقديم أفضل الخدمات واستيعاب الأعداد المليونية من الزائرين، بما يليق بمكانة المدينة المقدسة وقدسية المناسبة".

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