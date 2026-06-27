عراقجي يبحث مع نظيره الباكستاني آخر تطورات المسار الدبلوماسي الجاري

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ــ أبنا ــ أعرب وزير الخارجية الإيراني خلال اتصال هاتفي، عن شكره لحكومة وشعب باكستان على حفاوة الاستقبال التي حظي بها الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان والوفد المرافق له خلال زيارته إلى إسلام آباد.

كما أعرب عراقجي عن أمله في أن تتم متابعة التفاهمات والاتفاقات التي جرى التوصل إليها خلال هذه الزيارة بجدية على مختلف المستويات، وأن تُترجم إلى خطوات عملية.

من جانبه، أعرب وزير الخارجية الباكستاني عن تقديره لزيارة الرئيس الإيراني إلى العاصمة الباكستانية، وأطلع نظيره الإيراني على الإجراءات والمتابعات التي تقوم بها السلطات الباكستانية من أجل إنهاء احتجاز أفراد الطاقم الإيراني للسفينة لينور-دافينا.

كما استعرض الوزيران آخر تطورات المسار الدبلوماسي الجاري، وأكدا أهمية مواصلة التعاون والتشاور الوثيق بين البلدين بهدف ترسيخ السلام والاستقرار الدائمين في المنطقة.

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