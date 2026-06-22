طالبان تعيد فرض قيود على إقامة مراسیم عاشوراء

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ في الأيام الأخيرة، بالتزامن مع بداية شهر محرم، وردت تقارير عديدة من ولايات كابل وغزني وهيرات ومناطق أخرى في أفغانستان، تفيد بأن عناصر طالبان، في معاملة مهينة، قاموا بجمع، بل وفي بعض الحالات تمزيق، أعلام ورموز الحداد على الإمام الحسين (عليه السلام) من المنازل والمتاجر والشوارع. وقد وقع هذا الفعل في مناطق مثل دشت برشي في كابل، وبلدة الحج قربان وحي جبرائيل في هيرات، وأجزاء ذات أغلبية شيعية من مدينة غزني.

ووفقًا لمصادر محلية، داهم عناصر من طالبان هذه المناطق ليلًا أو مساءً، وأجبروا السكان على إنزال الأعلام. وفي بعض الحالات، وردت أنباء عن سوء معاملة واعتقالات، بل وحتى إطلاق نار. وكتب أحد سكان بلدة الحج قربان في حي شيدايي بولاية هيرات: "مساء الأربعاء، جاء عناصر من طالبان وأجبرونا على إنزال أعلام الحداد. وقد ترافق ذلك مع إهانة وشتائم".

في كابل أيضًا، روى أحد سكان دشت برشي الشيعة: "في الليلة الثانية من محرم، جاء عنصر أمني من طالبان إلى المنطقة، وأزال الأعلام من المحلات، ومزقها، وأخذها بعيدًا في استهزاء". كما أبدى مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي ردود فعل واسعة. كتب أحدهم على موقع X: "جمعت طالبان قسرًا أعلام الحداد في محرم من الناس في هرات". وأضاف آخر: "في غزني وهيرات، يمزقون أعلام الحسين؛ وهذا يعني استمرار سياسة التمييز والقمع ضد الشيعة". وقال آخر اليوم: "لقد رفعنا علمين على المنزل، لكن الضباط أجبرونا هذا الصباح على إنزالهما".

وعلق أحد سكان هرات قائلًا: "هذه إهانة لمعتقدات ملايين المسلمين الشيعة. تعد طالبان بالوحدة، لكنها في الواقع تستهدف حدادنا".