تقارير صحفية عبرية عن فضيحة نتنياهو؛ من الأمن الزائف إلى الهزائم المتكررة

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ وصفت صحيفة معاريف العبرية بنيامين نتنياهو بأنه شخص يتعرض لضغوط وابتزاز أكثر من أي شخص آخر في التاريخ، وأنه يتعرض لضغوط من دونالد ترامب وأفراد داخل ائتلافه الحاكم. وأفادت الصحيفة أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعاد، يوم السبت، عبر حسابه على شبكة التواصل الاجتماعي "تروث سوشيال"، نشر مقالٍ تمحور حول قدرته على التأثير في فرص بنيامين نتنياهو، رئيس وزراء النظام المحتل، المتزعزعة لإعادة انتخابه.

وذكرت معاريف أن ترامب، من خلال هذا الإجراء، وجّه رسالة إلى نتنياهو مفادها: "اسمع، أنت بين يدي، أنا سيد مصيرك، ومن الأفضل لك أن تطيع وتتراجع"؛ وهذا يعني أن ترامب يهدد نتنياهو. وفي هذا السياق، حذّرت معاريف نتنياهو من أن ترامب قد يغير موقفه في أي لحظة، وحينها سينظر يمينًا ويسارًا ليجد نفسه وحيدًا. أشارت الصحيفة إلى أن مثل هذه الأمور كانت تُهمس في غرف مغلقة في الماضي، أما اليوم فتُعلن جهارًا وعلنًا. وذكرت الصحيفة أن ترامب يبدو راضيًا عن نفسه ويستمتع بكل لحظة، بينما نتنياهو أقل رضا منه بكثير. كما ذكرت معاريف أن نتنياهو يتعرض لضغوط وابتزاز أكثر من أي شخص آخر في التاريخ. فهو يحتاج إلى هذا الائتلاف لمواصلة إفلاته الفاشل من المحاكمة، و"بفضله، بقي في السلطة"؛ ولهذا السبب يبتزه بتسلئيل سموتريتش، وزير المالية، وإيتامار بن غفير، وزير "الأمن الداخلي"، وغيرهم، بالإضافة إلى ترامب.