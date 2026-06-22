مدينة دربند الروسية تقيم مواكب عزاء للإمام الحسين (ع)

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ شهدت مدينة دربند الروسية تنظيم مسيرات عزاء لإحياء ذكرى الإمام الحسين (ع). شارك سكان دربند، الواقعة في جمهورية داغستان الروسية، في مسيرة عزاء لتكريم ذكرى الإمام الحسين.

وقدّم المشاركون تحية إجلال لشهداء كربلاء، وجدّدوا التزامهم بمبادئ عاشوراء. وخلال أيام عاشوراء والأربعين، يُقيم أهالي هذه المنطقة أيضًا مراسم عزاء، ويُحيون طقوس الحداد التقليدية، ويوزّعون النذور على الضيوف والحضور. تُقام هذه الفعاليات سنويًا بمشاركة واسعة من مُحبي أهل البيت (عليهم السلام)، وتستمر في أرجاء مدينة دربند على شكل شعائر دينية ومسيرات عزاء.