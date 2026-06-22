نتائج استطلاع الرأي في المملكة المتحدة: اعتراف شعبي بالتحيز ضد المسلمين / دعم شعبي للمساواة، وخلافات بين السياسيين!

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أظهرت نتائج استطلاع رأي وطني في المملكة المتحدة أن غالبية المواطنين يقرّون بأن المسلمين يواجهون التمييز والتحيّز، ويؤيدون اتخاذ الحكومة إجراءات لمواجهتهما. وتأتي هذه النتائج في وقتٍ باتت فيه النقاشات حول قوانين المساواة وسياسات مكافحة التمييز من المحاور الرئيسية للخلافات السياسية في البلاد. ووفقًا لهذا الاستطلاع، الذي أُجري بمشاركة ألفي شخص بتكليف من المجلس الإسلامي البريطاني ومركز الأبحاث "المستقبل البريطاني"، يعتقد 63% من المشاركين أن المسلمين في المملكة المتحدة يواجهون تحيّزًا، كما يؤيد 61% منهم اتخاذ الحكومة إجراءات لمكافحة التمييز ضد المسلمين. وتشير هذه الأرقام إلى أن النهج الداعم لمواجهة الإسلاموفوبيا يتماشى مع الموقف السائد في المجتمع. الجدل السياسي حول قانون المساواة ويتزامن نشر هذه النتائج مع المواقف الأخيرة التي اتخذتها زعيمة حزب المحافظين، كيمي بادينوش. وعدت بإلغاء "واجب المساواة في القطاع العام"، وهو بندٌ في قانون المساواة يُلزم الهيئات العامة، بما فيها الشرطة والمستشفيات، بالنظر في تعزيز المساواة ومنع التمييز ودعم التماسك الاجتماعي في أداء مهامها.

كما أعلن حزب "إصلاح المملكة المتحدة" نيته إلغاء قانون المساواة برمته وحظر برامج التوظيف أو التدريب القائمة على التنوع والشمول. وفي السياق نفسه، أُجري استطلاعٌ منفصلٌ شمل ألف مسلم. ورغم أن هذا الجزء من البحث أُجري قبل الاضطرابات الأخيرة في بلفاست والأحداث العنيفة التي أعقبت مقتل هنري نواك، إلا أن النتائج تُظهر أن 69% من النساء المسلمات كنّ يشعرن بانعدام الأمان بالفعل بسبب مسيرةٍ لليمين المتطرف عام 2025، وهي مسيرةٌ شهدت حضورًا كثيفًا في وسط لندن وهتافاتٍ معاديةٍ للمسلمين.