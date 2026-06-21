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وصول الوفد الإيراني المفاوض الى سويسرا على طائرة تحمل عنوان"ميناب 168"

21 يونيو 2026 - 09:45
رمز الخبر: 1829777
وصول الوفد الإيراني المفاوض الى سويسرا على طائرة تحمل عنوان"ميناب 168"

وصل الوفد الإيراني المفاوض "ميناب 168" برئاسة محمد باقر قاليباف وعضوية عباس عراقتشي ومسؤولين أمنيين واقتصاديين إلى زيورخ، حيث جدد قاليباف إخلاصه لشهداء إيران وأطفال مدرسة ميناب، والشعب الإيراني، سائلاً التوفيق في أداء مهمته بما يخدم مصالح إيران.

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ حطّ الوفد الإيراني، برئاسة محمد باقر قاليباف، رحاله في مدينة زيورخ السويسرية على متن رحلة تحمل الإسم "ميناب 168".

وقال رئيس الوفد الإيراني المفاوض محمد باقر قاليباف، عقب وصوله إلى مدينة زيورخ السويسرية، إنه يستحضر في كل لحظة أطفال ميناب المظلومين وجميع شهداء إيران، ويعتبرهم شهوداً على أقواله وأفعاله.

وأضاف قاليباف: إنهم يروننا ويتطلعون إلينا، ولديهم آمال معلقة على ما نقوم به.

وتابع قائلاً: أسأل الله ألا أكون موضع خيبة أمام الشهداء المظلومين والشعب الإيراني، وأن أتمكن من الالتحاق برفاقي مرفوع الرأس، أولئك الذين أترقب لقاءهم لحظة بلحظة.

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