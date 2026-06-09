آية الله السبحاني: ضرورة صرف أوقاف الحوزات العلمية على الطلاب والشؤون التبليغية

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ استقبل المرجع الديني آية الله الشيخ جعفر السبحاني في مقر اقامته بمدينة قم المقدسة، حجة الإسلام والمسلمين السيد مهدي خاموشي، رئيس هيئة الأوقاف والشؤون الخيرية في إيران.

وفي مستهل اللقاء، قدّم السيد خاموشي تقريراً شاملاً عن واقع الأوقاف في البلاد، مستعرضاً مكانة المراقد المشرّفة وأهمية الحفاظ عليها.

من جانبه، أعرب سماحة آية الله العظمى السبحاني عن تقديره للجهود الواسعة التي تبذلها هيئة الأوقاف، وخاصة فيما يتعلق بصيانة الأوقاف وإحيائها. وشدّد سماحته على ضرورة صرف أوقاف الحوزات العلمية في دعم نفقات طلاب العلوم الدينية وتغطية احتياجات العمل التبليغي، بما يكفل الاستقلال المالي للحوزات.

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