آية الله النجفيّ يشارك في مجلس الفاتحة للمرجع الديني الفقيد الشيخ الفيّاض

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ في مشهدٍ يفيض بالوفاء، وفي أجواءٍ خيَّم عليها الحزن والأسى برحيل عَلَمٍ من أعلام المذهب، شارك المرجع الدينيّ الشيخ بشير النجفيّ في مجلس الفاتحة المُقام على الروح الطاهرة للمرجع الراحل سماحة الشيخ الفيّاض (قدّس سرّه الشريف) في النجف الأشرف.

وتقدَّم سماحة المرجع النجفيّ ، بقلبٍ يعتصره الألم، لتقديم آيات التعازي والمواساة والمؤازرة إلى ذوي المرجع الراحل، وطلبته، وأعلام الحوزة العلميَّة المباركة، مؤكِّدًا جسامة هذه الفاجعة الكبرى، وخسارة الأمَّة لواحدٍ من أبرز حصونها الفقهيَّة والفكريَّة.

وابتهل سماحته إلى الله العليّ القدير أن يتغمَّد الراحل الكبير بواسع رحمته الفيَّاضة، وأن يُسكنه الفردوس الأعلى من الجنَّة، مجاورًا للنبيّ الأكرم وعترته الأطهار (عليهم أفضل الصلاة والسلام)، وأن يُنزل السكينة وجميل الصبر والسلوان على قلوب أسرته وطلبته ومحبِّيه في مشارق الأرض ومغاربها.

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