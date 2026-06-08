وقف هجمات القوات المسلحة الايرانية ضد الاحتلال والتحذير من اي عدوان جديد

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ اعلن مقر خاتم الانبياء (ص) المركزي في ايران عصر اليوم الاثنين، توقف هجمات القوات المسلحة الايرانية ضد إسرائيل وحذر من اي عدوان جديد.

وجاء فی بیان لمقر خاتم الانبیاء (ص):

"على اثر الاعتداءات والشرور التي اقترفها الكيان الصهيوني السفّاح في جنوب لبنان ومنطقة الضاحية، بدعم من أمريكا الإجرامية، وجهت القوات المسلحة المقتدرة للجمهورية الإسلامية الإيرانية، في إطار دعمها للشعب اللبناني المظلوم، رداً موجعاً لهذا الكيان.

ردٌّ ينبغي أن يكون عبرةً للكيان الصهيوني المزيف ولداعميه.

وعلى هذا الأساس، ينعلن توقف عمليات القوات المسلحة، لكننا نؤكد أنه في حال استمرار الاعتداءات والشرور، بما في ذلك في جنوب لبنان، فإن إجراءات أشد وأقسى مما سبق ستكون في الطريق".

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