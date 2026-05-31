جاكرتا تستضيف ندوة دولية لتكريم "الرئيس الإيراني الشهيد"

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ــ أبنا ــ استضافت العاصمة الإندونيسية ندوة علمية وثقافية دولية بعنوان "القرآن الكريم: الكتاب المقدس الخالد" يوم الجمعة 29 مايو/أيار 2026، تكريمًا لذكرى الرئيس الإيراني الشهيد، آية الله السيد إبراهيم رئيسي. ووفقًا لمكتب العلاقات العامة للمستشار الثقافي الإيراني في إندونيسيا، جمعت هذه الفعالية شخصيات بارزة في مجالات العلوم والثقافة والسياسة لدراسة أبعاد شخصية الرئيس الراحل وارتباطه الوثيق بتعاليم القرآن الكريم. الكلمة الافتتاحية والمتحدثون المتميزون ألقى السيد محمد بروجردي، سفير جمهورية إيران الإسلامية لدى إندونيسيا، الكلمة الافتتاحية للندوة.

وتضمن البرنامج كلمات ألقاها نخبة من العلماء والشخصيات العامة، من بينهم: الدكتورة جميلة سادات علم الهدى، عضو هيئة التدريس بجامعة شهيد بهشتي وزوجة الشهيد آية الله رئيسي. حسين شهاب: رئيس المجلس الاستشاري لجمعية أهل البيت الإندونيسية. الدكتورة سيتي فضيلة سوباري: وزيرة الصحة الإندونيسية السابقة (2004-2009). بدأت الندوة يوم الجمعة الموافق 29 مايو 2026، الساعة الواحدة ظهرًا بالتوقيت المحلي (غرب إندونيسيا)، واستمرت طوال فترة ما بعد الظهر.