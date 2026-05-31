مبعوث القائد: سيستان وبلوشستان رمز للولاء للثورة الإسلامية

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ــ أبنا ــ أكد الممثل الخاص للمرشد الأعلى أن شعب سيستان وبلوشستان أظهر بصيرةً سياسيةً عميقةً وولاءً راسخاً للجمهورية الإسلامية ومبادئ الثورة الإسلامية. وخلال زيارة قام بها إلى المحافظة الواقعة جنوب شرق البلاد يوم السبت، قال حجة الإسلام محمد تقي وكيل بور إن المحافظة تحتل مكانةً خاصةً في نظر المرشد الأعلى للثورة الإسلامية، آية الله السيد مجتبى خامنئي. وأضاف: "خلال زيارتنا لمختلف مناطق سيستان وبلوشستان، تجلّى لنا بوضوح عمق الرؤية الاستراتيجية لدى الشعب، وقدرتهم على التحليل السياسي، وولائهم الراسخ للولاية وللثورة الإسلامية".

وأشار وكيل بور إلى أن المرشد الأعلى لطالما تحدث عن شعب سيستان وبلوشستان بـ"مودةٍ وثقةٍ خاصتين"، واصفاً العلاقة بأنها "عميقة، صادقة، ومتبادلة". وأوضح أن هذه الرابطة تتجلى بوضوح في سلوك الشعب ومواقفه ومشاركته في مختلف الشؤون الوطنية. كما انتقد رجل الدين بشدة القوى المعادية لمحاولتها إضعاف الروابط بين الشعب والجمهورية الإسلامية عبر حملات إعلامية ودعائية مكثفة في السنوات الأخيرة. وقال: "نشهد اليوم كيف أحبط أهل سيستان وبلوشستان، ببصيرتهم الثاقبة، هذه المؤامرات". وأكد وكيل بور أن المحافظة ثابتة على دعمها لمبادئ الثورة الإسلامية حتى في أحلك الظروف.