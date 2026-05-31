توسيع إطلاقات حزب الله وفشل جيش الاحتلال في تدميرها

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ صرحت وسائل إعلام للاحتلال أن صفارات الإنذار دوت في مستوطنتي "كفار جلعادي" و"المطلة"، قبل أن تمتد إلى مدينة "عكا" وعدد من المستوطنات الأخرى إثر إطلاق صلية صاروخية وُصفت بالثقيلة من الأراضي اللبنانية.

من جهتها، ذكرت إذاعة "الجيش" الصهيوني أن خمسة صواريخ أُطلقت من جنوب لبنان باتجاه "نهاريا"، فيما تحدثت منصات إسرائيلية عن تفعيل صفارات الإنذار في المدينة ومحيطها خشية تعرضها لقصف صاروخي.

وفي السياق، قالت قناة "آي 24 نيوز" الصهيونية إن حزب الله يواصل توسيع نطاق عملياته وزيادة وتيرة إطلاق الصواريخ باتجاه الشمال.

بدورها، أشارت "القناة 12" الإسرائيلية إلى أنه "حتى لو واصل الجيش الصهيوني القتال وفق هذا النمط لأشهر طويلة أخرى فإن ذلك لن يؤدي إلى القضاء على حزب الله أو تدميره".

كما أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بدوي صفارات الإنذار في رأس الناقورة وشاطئ البصة وعدد من المستوطنات الحدودية، بينها "شلومي" و"ليمان" و"حانيتا" و"يعرا" و"أدميت"، إثر الاشتباه باختراق طائرة مسيّرة قادمة من لبنان.

وتواصل المقاومة الإسلامية في لبنان تنفيذ عملياتها ضد تجمعات الاحتلال في جنوب لبنان، وشمال فلسطين المحتلة، ردّاً على خرق الاحتلال الإسرائيليّ لـ"وقف إطلاق النار" والاعتداءات التي طالت القرى في جنوب لبنان والبقاع والضاحية الجنوبية لبيروت، وأسفرت عن ارتقاء شهداء وسقوط عدد من الجرحى بين المدنيّين.

