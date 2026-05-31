ارتفاع حصيلة الإبادة إلى 72,939 شهيدا في غزة 

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ قالت وزارة الصحة في غزة في بيان لها، الأحد، إن مستشفيات القطاع سجلت خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية وصول شهيد واحد وثماني إصابات، في ظل ظروف ميدانية معقدة تعيق عمليات الإنقاذ والوصول إلى الضحايا.

وأكدت وزارة الصحة أن عددا من الضحايا لا يزالون تحت أنقاض المباني المدمرة أو في الطرقات، مع استمرار عجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى اللحظة.

وذكرت أن الحصيلة بلغت منذ وقف إطلاق النار في 10 أكتوبر بلغت 930 شهيدا و2,819 إصابة، إلى جانب تسجيل 781 حالة انتشال.

كما شهدت أيام عيد الأضحى ارتفاعا ملحوظا في أعداد الضحايا، حيث استقبلت المستشفيات 33 شهيدا وأكثر من 130 إصابة خلال تلك الفترة.

