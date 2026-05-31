عبور 28 سفينة من مضيق هرمز خلال 24 ساعة بالتنسيق مع الحرس الثوري

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ قالت إدارة العلاقات العامة للقوات للبحرية التابعة للحرس الثوري في بيان اصدرته اليوم الاحد: خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، عبرت 28 سفينة، من بينها ناقلات نفط وسفن حاويات وسفن تجارية أخرى، مضيق هرمز بعد الحصول على تصريح بالتنسيق والتأمين من قبل البحرية التابعة للحرس الثوري.

واضاف: الخليج الفارسي منطقة مائية تابعة للدول الإسلامية في المنطقة، والعدوان والاعمال الشريرة التي يمارسها الجيش الإرهابي الأمريكي هي السبب الرئيسي لانعدام الأمن فيه هذه الأيام.

واكدت ان الرقابة الذكية على مضيق هرمز تنفذ باستمرار وحزم وصلابة.

