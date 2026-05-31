 تسليم راية الغدير الأغر إلى المزارات الشريفة في العراق

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ ضمن الاستعدادات الخاصة بفعاليات أسبوع الغدير الدولي، تشرّف ممثلو قسم العلاقات العامة في العتبة العلوية المقدسة بزيارة عدد من المزارات الشريفة والمساجد التاريخية المباركة، لتسليم راية الغدير، عيد الله الأكبر، إلى الأمانات الخاصة بتلك المزارات والمساجد، تمهيدًا لرفعها في رحابها الطاهرة.

وكان في استقبال وفد العتبة العلوية المقدسة أمناء ومسؤولو المزارات الشريفة والمساجد التاريخية، ومن بينهم ممثلو أمانة مسجدَي الكوفة والسهلة المعظّمين، وممثلو مزار الصحابي الجليل ميثم التمار (رضوان الله تعالى عليه).

وعبّر مسؤولو المزارات والمساجد عن شكرهم وتقديرهم لهذه المبادرة المباركة، مؤكدين أهمية التنسيق المشترك في إحياء عيد الغدير الأغر عبر البرامج والفعاليات الدينية والثقافية التي تسهم في ترسيخ معاني الولاية والاقتداء بنهج أمير المؤمنين (عليه السلام).

يُذكر أن فعاليات أسبوع الغدير الأغر ستنطلق يوم غد الاثنين برفع راية عيد الله الأكبر في رحاب مرقد أمير المؤمنين (عليه السلام)، بالتزامن مع رفعها في العتبات المقدسة والمزارات الشريفة والمحافظات العراقية وعدد من دول العالم، إيذانًا بانطلاق احتفالات عيد الغدير الأغر، عيدِ تجديد البيعة والولاية للمولى أمير المؤمنين (عليه السلام).

