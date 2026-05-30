التلفزيون الإيراني يكشف عن حقيقة التوصل الى اتفاق مع الولايات المتحدة

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ نفى التلفزيون الإيراني، الأنباء التي يتم تداولها بشأن التوصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة، مؤكداً أن النص الذي يدعيه الرئيس الأميركي دونالد ترامب، هو "أحادي الجانب" ولم يتم التوصل إلى أيّ تفاهم أو اتفاق بشأن بنوده بعد.

وشدد التلفزيون الإيراني على أن طهران لم ترسل إلى واشنطن النص المكون من 14 بنداً الذي تتحدث عنه وسائل الإعلام، واصفاً ادعاءات ترامب بشأن مصير المواد النووية المخصبة بأنها "مجرد أمنيات" لا صلة لها بقرارات إيران وتعهداتها السيادية.

وأشار التلفزيون الى التراجع العلني في حديث ترامب بشأن هذه المواد عن مزاعمه السابقة التي كانت تطالب بنقل تلك المواد إلى الولايات المتحدة.

وفي السياق نفسه، أكّد التلفزيون الإيراني أن ترامب يدرك تماماً أنه لن يكون هناك أي اتفاق في غياب الإفراج عن الأموال الإيرانية المحتجزة.

كما انتقد التلفزيون تجاهل الرئيس الأميركي لضرورة انسحاب القوات الأميركية من محيط إيران، مؤكداً أن هذا الموضوع يحظى بتأكيد إيراني قاطع وغير قابل للتفاوض، كجزء من الموقف الإيراني الثابت من القضايا المطروحة.

وأكّد مصدر مطلع لوكالة "تسنيم"، أنّ النصّ النهائي لاتفاق الإطار بين طهران وواشنطن "لم يُستكمل تلخيصه النهائي حتى اللحظة"، مضيفاً أنّ النصوص التي نشرتها وسائل الإعلام الغربية عن تفاصيل مذكّرة التفاهم "تفتقر إلى الدقة".

وفي الوقت الذي أكّدت فيه وكالة "رويترز"، أنه تمّ التوصّل إلى "مذكّرة تفاهم" بين الولايات المتحدة وإيران لتمديد الهدنة لمدة 60 يوماً وفي انتظار موافقة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أفادت وكالة "تسنيم" الإيرانية أنّ نصّ المذكّرة لم يحسم بعد.

يأتي ذلك فيما يجري الحديث عن اقتراب التوصّل إلى مذكّرة تفاهم بين الولايات المتحدة وإيران، حيث يجري تبادل النصوص عبر الوسيط الباكستاني، فيما لم يعلن عن أيّ نصّ نهائي حتى اللحظة، مع تأكيد طهران أنّها تريد ضمان مصالحها في أيّ اتفاق.

.....................

انتهى / 323