العثور على حطام طائرة مسيّرة أمريكية ـ صهيونية في مياه الخليج الفارسي

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ عُثر على حطام طائرة مسيّرة معادية تابعة للعدو الصهيوني الأمريكي، في مياه الخليج الفارسي.

وتم العثور على حطام طائرة مسيّرة معادية تابعة للعدو الصهيوني الأمريكي، بعدما أسقطتها ودمرتها قوات الدفاع الجوي التابعة لجيش الجمهورية الإسلامية الإيرانية المتمركزة في جزيرة قشم.

وفي وقت سابق من الجمعة، رصدت وحدات الدفاع الجوي للجيش الإيراني طائرة مسيّرة صغيرة معادية تابعة للعدو الأمريكي ـ الصهيوني في محيط جزيرة قشم، وعلى الفور تم التعامل معها في عملية ناجحة، حيث أُصيبت بشكل مباشر وتم تدميرها.

