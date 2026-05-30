تقرير مصور/ دعمًا لإيران ولبنان وفلسطين..تنظيم وقفات شعبية في صعدة اليمنية

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ شهدت محافظة صعدة، اليوم، وقفات حاشدة عقب صلاة الجمعة، تأكيداً على جاهزية الشعب اليمني واستمرار موقفه المساند لقضايا الأمة ضمن وحدة الساحات تجسيدًا لقوله تعالى "ود الذين كفروا لو تغفلون". وأكد المشاركون في الوقفات، أن التهديدات الأمريكية والضغط على الدول العربية والإسلامية للدخول في اتفاق الولاء لليهود بمسمى "اتفاقات إبراهام" يكشف المهمة التي يعمل عليها النظام الأمريكي وعلى رأسه المجرم "ترمب" في خدمة اليهود الصهاينة لمزيد من الهيمنة.