الرئيس الإيراني: عيد الأضحى يحمل رسالة الكرامة وعدم الخشية من فراعنة العصر

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ـ ابنا ـ اعتبر الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان أن عيد الأضحى المبارك يمثل تجلياً عظيماً لمعاني التعبد والتضحية والتسليم أمام الله تعالى، مؤكداً دوره العملي في تعزيز صمود الشعب الإيراني في مواجهة التهديدات والهجمات.

وقال بزشكيان في رسالة تهنئة وجهها بمناسبة حلول عيد الأضحى: إن هذا العيد العظيم يرمز إلى عبور الإنسان الواعي من التعلّق بالماديات الدنيوية، وتحمله الابتلاءات الكبرى سعياً نحو آفاق الخلاص والنجاة.

وأضاف: أن عيد الأضحى، في عالم اليوم المضطرب الذي تشتعل فيه نيران الظلم والاحتلال والطمع لدى قوى الاستكبار، يحمل رسالة واضحة عن الكرامة والحرية وعدم الخشية من فراعنة العصر.

وأكد الرئيس الإيراني أن الأمة الإسلامية تدرك أن فتح أبواب النصر الإلهي مرهون بالتلاحم والاعتصام بحبل الله والثبات الشامل في مواجهة جبهة الكفر والظلم، وقال: أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وفي الوقت الذي تمد فيه يد الأخوّة والتعاون القائم على الاحترام المتبادل نحو جيرانها، فانها لن تتردد في صون كل شبر من أراضيها والحفاظ على قدراتها الوطنية.

..................

انتهى / 232