سفير فنلندا بالعراق يزور متحف العتبة الحسينية المقدسة في كربلاء

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ اكد السفير الفنلندي لدى العراق ان البلدين تجمعهما علاقات طويلة وجميلة جدا وتمتد لقرون ونأمل تن تستمر في الحاضر والمستقبل.

وقال سفير جمهورية فنلندا لدى العراق "أنتي بوتكونن" خلال حضوره احتفالية الذكرى (16) لافتتاح متحف العتبة الحسينية المقدسة تزامنا مع يوم المتاحف العالمي انني" اتشرف كثيرا كوني تمت دعوتي لزيارة متحف الامام الحسين (عليه السلام)، وان اكون ضمن هذه النفائس الجميلة والتاريخية العظيمة".

وأشار الى ان" هناك روابط وعلاقة طويلة الامد تمتد لقرون بين العراق وفنلندا، وبينمها علاقة جميلة جدا، ونأمل ان تستمر في الحاضر والمستقبل بمشيئة الله".

