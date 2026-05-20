تقرير مصور/ رغم العدوان الصهيوني والحصار..65 طفلا يحفظون آيات من القرآن الكريم في غزة المنكوبة

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ في حلقات من نور تعانقت فيها تراتيل حناجر صغيرة لآيات الله، 65 طفلاً تتراوح أعمارهم بين 4 و9 أعوام يتلون غيبا أجزاء من القرآن الكريم في مدرسة وروضة "غرس" الحديثة في غزة، ضمن مشروع "حَمَلة النور" التابع لهذه المدرسة. ووسط أجواء إيمانية وروحانية كانت الوجوه الطفولية مملوءة بالحماس والرهبة الجميلة، فيما امتزجت مشاعر الفخر بدموع التأثر على وجوه المعلمات والأهالي الذين تابعوا أبناءهم وهم يخطون أولى خطواتهم في طريق حفظ كتاب الله. ولم يكن المشهد مجرد جلسات حفظ وتلاوة عابرة، بل صورة حية لطفولة تحاول التمسك بالنور في زمن مثقل بالحروب والحصار والحرمان، ورسالة تؤكد أن القرآن الكريم ما يزال قادراً على زرع الطمأنينة والأمل في قلوب الصغار.