إصدار العدد 200 من مجلّة الرياحين + رابط التحميل

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ أطلق قسم الشؤون الفكرية والثقافية في العتبة العباسية المقدسة العدد 200 من مجلّة (الرياحين) الشهرية المتخصّصة بثقافة الطفل.

ويشرف على إصدار المجلة شعبة الطفولة والناشئة التابعة للقسم، التي تُعَدّ من أبرز الإصدارات التربوية في أدب الطفل على الساحة العراقية.

وتحمل مجلّة الرياحين مضمونًا تربويًّا وتثقيفيًّا موجّهًا يسهم في بناء وعي الطفل وتنمية شخصيته، فضلًا عن تعزيز ارتباطه بالهُوية الثقافيّة والدينيّة.

لتحميل العدد: اضغط هنا

...........

انتهى/ 278