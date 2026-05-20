مشاركة دار النشر للمجمع العالمي لأهل البيت (ع) في الدورة السابعة من معرض طهران الافتراضي للكتاب

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء الدولية ــ أبنا ــ عرضت دار النشر للمجمع العالمي لأهل البيت (عليهم السلام) 331 مجلدًا من مؤلفاتها بلغات متعددة في الدورة السابعة من معرض طهران الافتراضي للكتاب

ومن بين أبرز المؤلفات المعروضة في الجناح الافتراضي للمجمع العالمي لأهل البيت (ع)، يمكن الإشارة إلى مجموعة أعمال المؤتمر الدولي لأبي طالب، ومجموعة «أعلام الهداية» بلغات مختلفة، وترجمات مؤلفات العلامة مصباح يزدي، والعلامة العسكري، والعلامة القرشي، وآية الله الأميني، وآية الله الآصفي، وغيرها، في موضوعات التاريخ والسيرة، والفقه والأصول، والقرآن والحديث، وكتب الأطفال.

ويمكن للراغبين الاطلاع على أعمال المجمع العالمي لأهل البيت (ع) وشرائها من خلال مراجعة هذا الرابط، اضغط هنا.

ويُذكر أن الدورة السابعة من معرض طهران الافتراضي للكتاب تُقام من السادس والعشرين من أرديبهشت حتى الثاني من خرداد (1405 هـ.ش) تحت شعار «لنقرأ من أجل إيران»، وذلك على الموقع الإلكتروني: book.icfi.ir.

...........

انتهى/ 278