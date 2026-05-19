غزة تفقد 76% من معدات التصوير الطبي في ظل معاناة المستشفيات لتلبية الطلب المتزايد

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ــ أبنا ــ أكدت مصادر طبية في قطاع غزة أن خدمات التصوير التشخيصي في المستشفيات المتبقية تواجه تحديات جسيمة في ظل الدمار الواسع الذي لحق بالنظام الصحي جراء الحرب. وأفادت المصادر أن غزة فقدت 76% من معدات التصوير الطبي، بينما لا تزال النسبة المتبقية (24%) تعمل في ظروف فنية بالغة الصعوبة، مع ازدياد الطلب على الخدمات ونقص حاد في الصيانة وقطع الغيار. وأضافت المصادر أن خدمات التصوير بالرنين المغناطيسي أصبحت متوقفة تمامًا في جميع أنحاء غزة بعد تدمير جميع أجهزة الرنين المغناطيسي التسعة، مما يزيد من صعوبة تقديم خدمات التشخيص والعلاج للمرضى والجرحى.

كما ذكرت المصادر أن خمسة أجهزة تصوير مقطعي محوسب فقط من أصل 18 لا تزال تعمل، وتعمل تحت ضغط هائل، وغير قادرة على تلبية الطلب اليومي على خدمات التصوير التشخيصي. قبل الحرب، كان لدى غزة 88 جهاز أشعة سينية قياسي، لكن 33 جهازًا فقط لا تزال تعمل اليوم.

ووفقًا للمصادر، فإن هذه الأجهزة قديمة، وكثيرة الأعطال، وتحتاج إلى صيانة مستمرة وقطع غيار. وأشاروا كذلك إلى أن غرف العمليات بحاجة ماسة إلى أجهزة التنظير الفلوري، إذ لم يتبقَّ سوى خمسة أجهزة من أصل ستة عشر جهازاً كانت موجودة قبل الحرب. وحذرت المصادر من أن استمرار انهيار خدمات التصوير الطبي يُعقّد بشدة إجراءات التشخيص والعلاج للمرضى في جميع أنحاء قطاع غزة.