باكستان تنشر طبعة خاصة من مجلة بيام تسلط الضوء على الرؤية القرآنية لآية الله خامنئي

19 مايو 2026 - 18:29
رمز الخبر: 1816462
أصدرت باكستان طبعة خاصة من مجلة بيام تسلط الضوء على الفكر القرآني للمرشد الأعلى الإيراني السابق، الشهيد آية الله السيد علي حسيني خامنئي.

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ــ أبنا ــ صدر عدد جديد من مجلة "بيام" الشهرية في باكستان بدعم من المركز الثقافي الإيراني، بهدف تعريف الأوساط الأكاديمية والعلماء والمثقفين والنخب الاجتماعية في باكستان بالفكر القرآني والرؤية الفكرية لقائد الثورة الإسلامية، الشهيد آية الله السيد علي حسيني خامنئي.

ويسعى هذا العدد الخاص إلى شرح وتعزيز وجهات النظر القرآنية للشهيد آية الله خامنئي، وتعزيز الروابط الفكرية والدينية بين البلدين الجارين. وقد أصدر هذا العدد معهد البصيرة الثقافي والبحثي الباكستاني، ووُزِّع على العلماء والباحثين والمؤسسات الأكاديمية في جميع أنحاء البلاد. ووصف المسؤولون هذه المبادرة بأنها خطوة هامة نحو توسيع نطاق التبادل الفكري والديني بين إيران وباكستان.

