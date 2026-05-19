جائزة أدبية دولية تُطلق لتكريم ضحايا ميناب

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ــ أبنا ــ كشف وزير الثقافة والإرشاد الإسلامي، السيد عباس صالحي، عن ملصق الفعالية خلال زيارته لمعرض طهران الافتراضي السابع للكتاب، إيذاناً بانطلاق مبادرة أدبية عالمية تُعنى بإحياء ذكرى ضحايا فاجعة مدرسة ميناب من خلال قوة السرد القصصي الموجز، حسبما أفادت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية (إرنا). ويهدف هذا الحدث الأدبي إلى تعزيز الإبداع في القصص القصيرة جداً، وتوفير منصة للتعبير عن التجارب الإنسانية بأسلوب موجز ومؤثر، وفقاً للتقرير.

ويُعدّ عنوان الجائزة، "168 قصة قصيرة غير مكتملة"، بمثابة تكريم لأرواح ضحايا فاجعة مدرسة ميناب، حيث تُصوّر كل ضحية كقصة لم تُكتمل. وتدعو الدعوة لتقديم المشاركات الكُتّاب وهواة الأدب ورواة القصص من جميع أنحاء العالم إلى تقديم أعمال تلتزم بنمط القصة المكونة من ست كلمات. ويُحفّز هذا النوع الأدبي المشاركين على صياغة سرديات، رغم إيجازها، تحمل في طياتها عمقاً عاطفياً كبيراً وتترك أثراً راسخاً في ذهن القارئ. بحسب المنظمين، تشمل مواضيع المسابقة حادثة مدرسة ميناب، ومفاهيم إنسانية عالمية كالحرب والسلام والأمل والمعاناة، بالإضافة إلى حقوق الطفل والوطنية. وأعلنت أمانة الجائزة أنه يحق لكل مشارك تقديم ستة أعمال كحد أقصى.

ويجب أن تُرفق الأعمال المقدمة بالبيانات الشخصية للمؤلف ومعلومات الاتصال به. يُحدد يوم 22 يوليو/تموز موعدًا نهائيًا لتقديم الأعمال. وبعد هذا الموعد، ستقوم لجنة تحكيم محلية ودولية مرموقة بتقييم الأعمال. وسيتم تكريم الفائزين في حفل ختامي، حيث سيحصلون على جوائز وشهادات تقديرية وجوائز نقدية قيّمة. وتسعى وزارة الثقافة والإرشاد الإسلامي، من خلال إطلاق هذه المبادرة الدولية، إلى تسخير قوة الأدب البسيط لإحياء ذكرى فاجعة ميناب وتعزيز حوار عالمي حول السلام وحماية الأطفال في أوقات النزاعات. في 28 فبراير، أصبحت مدرسة شجره طيبة الابتدائية للبنات في ميناب بمحافظة هرمزجان مسرحاً لمذبحة مروعة عندما بدأت الولايات المتحدة وإسرائيل ضرباتهما ضد إيران.