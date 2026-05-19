مؤتمر "إحياءً لذكرى القائد الشهيد" يُعقد في لاهور

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ــ أبنا ــ عُقد مؤتمر بعنوان "في ذكرى القائد الشهيد" في لاهور، باكستان، بمشاركة حشد كبير من علماء الدين والمثقفين والشخصيات السياسية وأعضاء مختلف المنظمات الدينية. وشدد المتحدثون في المؤتمر على أهمية المقاومة، وثقافة الاستشهاد، وضرورة وحدة الأمة الإسلامية في ظل التحديات الإقليمية الراهنة.

ونظم المؤتمر التذكاري فرع لاهور لمجلس علماء الشيعة في باكستان، البنجاب، بالتعاون مع مركز خانة فرهنك التابع للجمهورية الإسلامية الإيرانية (المركز الثقافي الإيراني)، لاهور، وعُقد في المركز الوطني بلاهور. وأشاد المشاركون بالقائد الشهيد، والوحدة الإسلامية، وروح المقاومة الإسلامية، وتميز اللقاء بحماس ديني قوي وتضامن عميق.