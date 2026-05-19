إيطاليا تنظم إضراباً وطنياً احتجاجاً على الإنفاق العسكري والحرب الإسرائيلية على غزة

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ــ أبنا ــ نظّم مواطنون إيطاليون إضرابًا عامًا على مستوى البلاد احتجاجًا على زيادة الإنفاق العسكري للبلاد والحرب الإسرائيلية الإجرامية على قطاع غزة. وجرى الإضراب يوم الاثنين في مدن إيطالية مختلفة، من بينها روما وميلانو ونابولي وليفورنو. وتسبب الإضراب في اضطرابات مرورية، وجاء استجابةً لدعوة من نقابة عمال النقل (USB) ومنظمات مجتمع مدني أخرى تحت شعار "نُعطّل كل شيء". واعترض المشاركون على ارتفاع تكاليف المعيشة في إيطاليا، وانتقدوا الحكومة لتفضيلها الإنفاق العسكري على الخدمات الاجتماعية الأساسية كالرعاية الصحية والتعليم. ورفع العديد منهم الأعلام الفلسطينية وهتفوا بشعارات مثل "فلسطين حرة".

كما دعوا الحكومة الإيطالية إلى إنهاء تواطئها مع النظام الإسرائيلي الإجرامي. وأعرب المشاركون أيضًا عن معارضتهم للهجمات الإسرائيلية على غزة، ودعموا أسطول الصمود العالمي المتجه إلى غزة. كان من بين المشاركين في مسيرة روما الناشط الإسباني من أصل فلسطيني، سيف أبوكشك، الذي سبق أن اعتقلته القوات الإسرائيلية أثناء إبحاره مع أسطول المساعدات الإنسانية. وفي حديثه لوكالة الأناضول التركية، أدان أبوكشك إسرائيل لاستهدافها سفن الأسطول المتجه إلى غزة في المياه الدولية، في انتهاك صارخ للقانون الدولي. وقال متظاهر إيطالي آخر، أندريا زيكارو، إن الضربة تهدف إلى معارضة "اقتصاد الحرب". شنت إسرائيل حربها الإبادية على غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، لكنها وافقت على وقف إطلاق النار بعد عامين إثر فشلها في تحقيق أهدافها. ومنذ ذلك الحين، دأبت إسرائيل على انتهاك الهدنة، فقتلت نحو 73 ألف فلسطيني، معظمهم من النساء والأطفال، خلال الحرب وبعدها.

وفي عام 2024، علّقت إيطاليا شحنات الأسلحة إلى نظام تل أبيب، مع التزامها بالعقود الموقعة قبل أكتوبر/تشرين الأول 2023.