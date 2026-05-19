تقرير مصور/ اصحاب مواكب حسينية يزوجون (110) شباب متعفف ويبنون البيوت ويقدمون سلال غذائية

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ مجموعة من كبار السن اصحاب الشيبة المباركة تعهدوا على السير في طريق اهل البيت المملوء بالرحمة والعون للفقراء والمتعففين واثبات الحضور في كل ظرف صعب يمر به اتباع محمـد وآل محمـد بل كل الانسانية، فساروا حسب توجيهات المرجعية الرشيدة في طريق خدمة الناس من الفقراء والمتعففين وتمكنوا من تزويج (110) شاب متعفف وقدموا لعائلات الشهداء السلال الغذائية وشيدوا ورمموا بيوت الفقراء ولهم في كل مناسبة تخص اهل البيت بصمة في جميع المدن المقدسة داخل وخارج العراق كما اغثوا النازحين في بلدان عدة.