إسلام آباد تستضیف مراسم تأبين للشهيد علي لاريجاني بحضور شخصيات ثقافية وسياسية

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ــ أبنا ــ أُقيمت في إسلام آباد، باكستان، مراسم تأبينية لإحياء ذكرى استشهاد علي لاريجاني، أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، بمشاركة شخصيات ثقافية وإعلامية وسياسية. جاءت هذه المراسم بمبادرة ودعوة من قناة بلو تي في، بالتعاون مع معهد الدراسات الدبلوماسية الباكستاني والقنصلية الثقافية للجمهورية الإسلامية الإيرانية في إسلام آباد. وهدفت المراسم إلى تكريم ذكرى الشهيد لاريجاني، وإبراز إسهاماته السياسية والوطنية، وإدانة الأعمال العدوانية للولايات المتحدة والكيان الصهيوني. حضر المراسم وألقى كلمات فيها شخصيات من مجالات الإعلام والثقافة والعلوم السياسية. وكان من بين المتحدثين: ماجد مشكيني، المستشار الثقافي للجمهورية الإسلامية الإيرانية في إسلام آباد؛ وصدف عاصم عباسي، رئيسة قناة بلو تي في؛ والأستاذة جويرية أزهر، نائبة رئيس القناة؛ وسيد مستحسن عباس كاظمي، مدير معهد الدراسات الدبلوماسية الباكستاني.

في كلمته، صرّح ماجد مشكيني، المستشار الثقافي الإيراني في إسلام آباد، قائلاً: "كان الشهيد علي لاريجاني قائداً ذا رؤية ثاقبة وشخصية فذة. سعى جاهداً باستمرار من أجل تقدم البلاد وكرامتها الوطنية، ويُمكن اعتباره نموذجاً ناجحاً في الإدارة وخدمة المجتمع". وأشاد متحدثون آخرون بمكانة الشهيد لاريجاني وخدماته الجليلة، مُستذكرين دوره وجهوده الدؤوبة في المجالات السياسية والأمنية والثقافية عقب انتصار الثورة الإسلامية. وذكروه كشخصية بالغة التأثير في تعزيز البنى الاستراتيجية ودفع الأهداف الوطنية للجمهورية الإسلامية الإيرانية. كما أدان المشاركون في الفعالية السياسات والأعمال العدائية للولايات المتحدة والكيان الصهيوني، مُشددين على ضرورة الحفاظ على السلام والاستقرار في المنطقة. وأشاروا إلى أهمية احترام السيادة الوطنية للدول، مؤكدين على ضرورة الوقوف بحزم في وجه الظلم والعدوان، فضلاً عن تسخير الدبلوماسية لتهدئة التوترات في جميع أنحاء الشرق الأوسط. مع اقتراب الحفل من نهايته، أعلن المتحدثون والحضور تضامنهم مع الشعب الإيراني النبيل والشجاع. وأعربوا عن دعمهم وتعاطفهم مع الشعب الإيراني في هذه المرحلة الحرجة، وأشادوا بصدق بذكرى الشهيد علي لاريجاني.