ممثل إسباني يقول إن النكبة الفلسطينية "لم تنتهِ قط"، ويصف الاعتداء على غزة بالإبادة الجماعية

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ــ أبنا ــ صرّح الممثل الإسباني خافيير بارديم بأن النكبة الفلسطينية "لم تنتهِ قط"، واصفًا ممارسات إسرائيل في قطاع غزة بأنها "إبادة جماعية"، وسياساتها في الضفة الغربية المحتلة بأنها "تطهير عرقي وفصل عنصري"، وذلك في رسالة بمناسبة ذكرى التهجير الجماعي للفلسطينيين عام 1948. نشر حساب "إكس" التابع لبعثة المراقبة الدائمة لفلسطين لدى الأمم المتحدة، يوم الجمعة، تسجيلًا صوتيًا لتصريحات بارديم خلال عرض فيلم "كل ما تبقى منك" الذي يتناول القضية الفلسطينية، أمام ممثلي الأمم المتحدة. وأكد بارديم في رسالته أن الشعب الفلسطيني يناضل منذ زمن طويل ضد ما وصفه بسياسات إسرائيل التي تنطوي على إبادة جماعية وتطهير عرقي.

وقال: "ندرك أن النكبة لم تنتهِ قط. إنها تتجلى اليوم في غزة كإبادة جماعية، وفي الضفة الغربية كتطهير عرقي وفصل عنصري". أشاد الممثل الإسباني أيضًا بعزيمة الفلسطينيين التي دامت قرنًا من الزمان على البقاء في أرضهم والازدهار كشعب ذي ثقافة غنية يستحق الحرية والعودة إلى دياره، واصفًا نضالهم من أجل البقاء بأنه نضال يتسم بصمود وشجاعة وثبات استثنائيين. فيلم "كل ما تبقى منك" (All That’s Left of You) هو فيلم درامي من إنتاج وكتابة وإخراج شيرين دابيس، التي شاركت في بطولته إلى جانب صالح بكري، ومحمد بكري، وآدم بكري، وماريا زريق، ومحمد عبد الرحمن، وسند الكبارطي، وصلاح الدين. يتناول الفيلم قصة عائلة فلسطينية عبر ثلاثة أجيال خلال الفترة الممتدة من أيام النكبة عام 1948 وحتى العقد الثاني من القرن الحادي والعشرين تحت الاحتلال الإسرائيلي.