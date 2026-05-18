مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان: التعذيب المنهجي للأسرى الفلسطينيين "غير مقبول"

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ــ أبنا ــ أعلنت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان أن تعريض الأسرى الفلسطينيين المحتجزين لدى إسرائيل للتعذيب وسوء المعاملة أمر "غير مقبول"، داعيةً إلى فتح تحقيقات مستقلة ونزيهة وشفافة في جميع حالات الوفاة والتعذيب وسوء المعاملة والمعاملة اللاإنسانية. جاءت هذه التصريحات على لسان المتحدث باسم المفوضية، ثمين الخيتان، تعليقاً على تقرير نشرته صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، كشف عن تعرض معتقلين فلسطينيين لاعتداءات جنسية واغتصاب، طالت أطفالاً، ونُسبت هذه الجرائم إلى جنود إسرائيليين وحراس سجون ومستوطنين. وأوضح الخيتان أن المفوضية "وثّقت بشكل منهجي ممارسات التعذيب وسوء المعاملة، بما في ذلك العنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي، ضد المعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية"، مشيراً إلى وجود حالات اغتصاب، من بينها حالات طالت أطفالاً.

أكد أن المكتب قد تحقق منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 من استشهاد ما لا يقل عن 90 أسيرًا فلسطينيًا في السجون الإسرائيلية، مشيرًا إلى أن أحد الضحايا كان فتىً يبلغ من العمر 17 عامًا ظهرت عليه علامات سوء التغذية الحاد قبل وفاته. وأضاف أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي أعلنت عن وفيات إضافية، لكنها لم تقدم بيانات كافية للتحقق من هويات الضحايا أو ملابسات وفاتهم. ووصف الخيتان ما يحدث بأنه جزء من "نظام اعتقال وقضاء إسرائيلي معيب"، يشمل الاعتقال التعسفي والمحاكمات الجائرة وانتهاكات القانون الدولي. وشدد على ضرورة إنهاء هذا النظام، وإلزام إسرائيل، بصفتها قوة احتلال، باحترام التزاماتها بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان.