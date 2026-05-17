معظم الأمريكيين: التشاؤم يصل إلى مستوى قياسي جديد

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ــ أبنا ــ أظهرت بيانات استطلاع رأي جديدة أن معظم الأمريكيين أكثر تشاؤماً من أي وقت مضى بشأن المستقبل، ويعتقدون أن أفضل سنوات البلاد قد ولّت، إلا أن الجمهوريين أكثر تفاؤلاً بشأن المستقبل الآن مما كانوا عليه في عهد الرئيس باراك أوباما. ووفقاً لمجلة فوربس، تُظهر بيانات مركز بيو للأبحاث، الصادرة يوم الجمعة، أن معظم الأمريكيين (59%) يعتقدون أن أفضل سنوات البلاد قد ولّت، بينما يعتقد 40% فقط أن أفضل سنواتها قادمة.

وأفادت أغلبية المشاركين من مختلف الفئات العرقية والاقتصادية والسياسية تقريباً بأنهم يشعرون أن أفضل سنوات أمريكا قد ولّت، باستثناء فئة واحدة، وهي فئة ذوي الدخل المرتفع، حيث انقسمت آراؤهم بالتساوي (50-50) حول هذا السؤال. وكان الأمريكيون السود واللاتينيون والديمقراطيون الأكثر ترجيحاً للإبلاغ عن اعتقادهم بأن أفضل سنوات البلاد قد ولّت، لكن أغلبية الجمهوريين والبيض والآسيويين أجابوا بالمثل (وإن كان ذلك بفارق أقل وضوحاً). طرح مركز بيو للأبحاث نفس الأسئلة في عام 2014، عندما كان الديمقراطيون يسيطرون على البيت الأبيض ومجلس الشيوخ، ووجد أن الديمقراطيين كانوا أكثر تفاؤلاً بشأن مستقبل البلاد آنذاك مما هم عليه الآن، لكن الجمهوريين أكثر تفاؤلاً بشكل ملحوظ الآن. وبشكل عام، يميل الأمريكيون إلى التشاؤم (44%) أكثر من التفاؤل (28%) عند سؤالهم عن شكل الولايات المتحدة بعد 50 عامًا، وقد ازداد تشاؤمهم منذ عام 2014.