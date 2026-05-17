المقاومة الاسلامية تقصف تموضعات جنود الاحتلال جنوبي لبنان

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أغار مجاهدو المقاومة الإسلامية، في عملية ناريّة واسعة استهدفت تموضعات "جيش" الاحتلال الإسرائيلي في بلدة البيّاضة كافة، بقذائف المدفعيّة والصليات الصاروخيّة، على دفعاتٍ متكرّرة.

وفي سياق عمليّات المقاومة الإسلامية في لبنان ضدّ الاحتلال، استهدف مجاهدو المقاومة آلية "هامر" إسرائيلية على طريق البيّاضة - الناقورة بمحلّقة انقضاضيّة، مما أدى إلى تحقيق إصابة مؤكّدة.

كما أعلنت المقاومة في بيانٍ لها، استهداف مقرّ قياديّ لـ"جيش" الاحتلال في بلدة البيّاضة بمحلّقة انقضاضية أخرى، محقّقةً إصابة مؤكدة.

كذلك، استهدفت المقاومة كاميرا مراقبة تابعة للاحتلال في بلدة الطيبة بمحلّقة انقضاضية وحقّقت فيها إصابة مباشرة.

وشهدت بلدة دير سريان وتحديداً عند "خلة راج" عمليات مكثّفة شملت استهداف جرافة تابعة لـ"جيش" الاحتلال بمحلّقة انقضاضية حقّقت إصابة مؤكّدة، فيما دكّت قذائف المدفعيّة والصليات الصاروخية التابعة للمقاومة، على دفعاتٍ متكرّرة، تجمّعات لجنود الاحتلال وآلياته في المنطقة نفسها.

وكانت المقاومة في وقتٍ سابق اليوم، قد أعلنت، عن سلسلة عمليات استهدفت خلالها بالمحلّقات تجمّعات الاحتلال وآلياته في الناقورة والطيبة والخيام، جنوبي لبنان.

يأتي هذا فيما تقرّ وسائل إعلام إسرائيلية بأنّ الوضع عند الحدود مع لبنان أشبه بـ"المستنقع الناري" الذي تدور فيه القوات في المكان نفسه من دون حسم وسط هجمات يومية بالمحلّقات.

كما أقرّت بأنّ سلاح الجو وحده لن ينجح في وقف النيران بشكل كامل أو يمنع حزب الله من إعادة بناء قدراته، مما يتطلّب إعداد "الدولة" والخطط للمواجهات المقبلة التي ستكون أخطر بكثير.

من جهته، أقرّ المتحدّث باسم "الجيش" الإسرائيلي، مساء السبت، بمقتل قائد فصيل في الكتيبة "12" التابعة للواء "غولاني" في جنوبي لبنان، وذلك خلال المعارك المستمرة عند الحافة الأمامية.

وتواصل المقاومة الإسلامية في لبنان تصدّيها لقوات الاحتلال عند الحدود اللبنانية - الفلسطينية، وتستهدف تجمّعات الجنود والآليات، وتوقع الجنود الإسرائيليين في الكمائن، وذلك دفاعاً عن لبنان وشعبه، وردّاً على الخروقات الإسرائيليّة.

يأتي هذا فيما يواصل الاحتلال الإسرائيلي خرقه لوقف إطلاق النار والهدنة مع لبنان، حيث يستهدف المدنيين والطواقم الطبية والمنازل في مناطق متفرّقة جنوبي البلاد، وفي الضاحية الجنوبية لبيروت، مسفراً عن ارتقاء شهداء وعدد من الجرحى.

.....................

انتهى / 323