عزيزي يكشف عن السفن التي لها الأولوية في العبور من مضيق هرمز

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ صرح رئيس لجنة الأمن القومي في مجلس الشورى الاسلامي بأن إيران قد أعدت آلية احترافية لإدارة حركة الملاحة في مضيق هرمز، وبموجب هذه الآلية، ستستفيد منها فقط السفن التجارية والجهات المتعاونة مع إيران.

ونشر إبراهيم عزيزي، رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الإسلامي، رسالة عبر صفحته الشخصية على إحدى شبكات التواصل الاجتماعي، كتب فيها: "لقد أعدت إيران، في إطار سيادتها الوطنية وضمان أمن التجارة الدولية، آلية احترافية لإدارة حركة الملاحة في مضيق هرمز عبر مسار محدد، وسيتم الكشف عنها قريباً"

وأضاف عزيزي: "في سياق هذه العملية، ستكون السفن التجارية والجهات المتعاونة مع إيران هي وحدها التي تستفيد من هذه الآلية.

وقال: كما سيتم تحصيل الرسوم اللازمة لصالح إيران مقابل الخدمات المتخصصة التي يتم تقديمها من خلال هذه الآلية".

وأكد رئيس لجنة الأمن القومي في البرلمان الايراني: سيظل هذا المسار مغلقاً أمام الجهات الفاعلة المنخرطة فيما يُسمى بـ 'مشروع الحرية'".

