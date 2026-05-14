أمريكا استخدمت مناطق سكنية كويتية لشن هجوم صاروخي على إيران

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ كشف مصدر مطلع عن ان الولايات المتحدة استخدمت المرافق اللوجستية الكويتية في جزيرة بوبيان لشن هجوم صاروخي على إيران.

وأفاد المصدر بمعلومات جديدة حول استخدام الجيش الأمريكي لجزيرة بوبيان الكويتية خلال الحرب المفروضة مؤخراً.

ووفقاً لهذه المعلومات، فقد أُطلقت صواريخ هيمارس من المناطق الحدودية الكويتية مع العراق، انطلاقاً من جزيرة بوبيان باتجاه إيران، في بعض مراحل العدوان الأخير.

وذكر المصدر نفسه أن الجيش الأمريكي، مستخدماً مرافق خفر السواحل الكويتي ومنشآت المراقبة والإمداد الكويتية في جزيرة بوبيان، نشر أنظمة إطلاق صواريخ هيمارس متنقلة على الجزيرة، متوغلاً بذلك في الأراضي الإيرانية.

وأضاف المصدر أن هذه العملية العدوانية نُفذت من الأراضي الكويتية في 24 أبريل/نيسان من هذا العام.

وأشار المصدر إلى أنه استناداً إلى مقاطع الفيديو التي نشرها الأمريكيون أنفسهم، فإن العدوان والغزو على الأراضي الكويتية لم يقتصر على استخدام قاعدتي عريفجان وبويرينغ، بل شنّ جنود أمريكيون هجمات عسكرية على الأراضي الإيرانية من خارج هاتين القاعدتين، بل وحتى من مناطق سكنية.

تُظهر معلومات جديدة قدمها هذا المصدر المطلع لقناة العالم أن ادعاء المسؤولين الكويتيين بأن الولايات المتحدة لم تستخدم هذه الجزيرة لمهاجمة إيران وغزوها خلال الحرب الثالثة المفروضة عليها هو ادعاء باطل لا أساس له من الصحة.

بالأمس، انتقد وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، بشدة تصرف الكويت باحتجاز عناصر من خفر السواحل التابع للجمهورية الإسلامية، كانوا يقومون بدورية في المياه الحدودية الكويتية مع بلادنا، وانحرفوا نحو المياه الكويتية بسبب خلل في أنظمة الملاحة، ودعا إلى الإفراج الفوري عنهم.

وأعلن السيد عراقجي أن هذه الدورية البحرية الإيرانية احتُجزت بالقرب من جزيرة بوبيان، التي استخدمتها الولايات المتحدة ضد إيران خلال الحرب المفروضة الأخيرة.

